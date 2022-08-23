شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ناجي قمحة: لقاء الرئيس مع الزعماء العرب لمواجهة التحديات المشتركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد ناجي قمحة رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع زعماء العرب، فى مدينة العلمين، جاء في وقت تواجه فيه المنطقة تحديات مشتركة، نتيجة تداعيات أحداث دولية مختلفة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة "الحياة": "تلك اللقاءات شملت تم التطرق فيها للعديد من الملفات منها التعاون المشترك بين تلك البلدان في مجال الطاقة والبيئة وتوحيد السياسات العربية تجاه بعض القضايا الإقليمية، وتدهور بعض الأوضاع في بعض البلاد العربية في الآونة الأخيرة".

وقال: "الدولة المصرية خلال تلك اللقاءات من المؤكد أنها تمكنت من عرض جهودها التنموية، تلك الجهود التي تعمل على تغيير وجه الحياة في المجتمع المصري، ومن بينها مبادرات كمبادرة حياة كريمة ومشروعات التطوير الكبرى التي تجريها في مختلف المجالات".

وتابع: "المكانة التي اكتسبتها الدولة المصرية بفعل السياسة الخارجية المصرية المتبعة خلال السنوات الأخيرة، وهي سياسة رشيدة تتبع الأساليب القانونية والقانون الدولي، ومحاولة التأثير والنفوذ المصري لتقديم الدعم للقضايا والحقوق العربية"