شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة طبية للكشف على نزلاء دار مسنين وتشجير المدراس وفصول محو الأمية.. أبرز فعاليات "مستقبل وطن" بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب مستقبل وطن، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية، اليوم الثلاثاء، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضاً فى إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

فى محافظة الجيزة

تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، سلسلة المبادرات والفاعليات التي تطلقها وتنظمها أمانات حزب مستقبل وطن بمراكز وأقسام المحافظة لخدمة المواطن الجيزاوي في مختلف المجالات، ففي أطفيح أطلقت أمانة الحزب بالمركز القافلة الطبية رقم 317 لمرضى الرمد بقرية القبابات وتم توقيع الكشوفات والتشخيص بالمجان مع صرف العلاج اللازم، وفي البدرشين تولت الوحدة الحزبية بمنشأة دهشور مساعدة الأهالي في إنهاء إجراءاتهم لدى مكتب الشئون الاجتماعية وتحديدًا المتعلقة بمعاش تكافل وكرامة وتخفيضات الرسوم المدرسية واستخراج كارت ميزة، وفي الوراق نظمت أمانة الحزب يومًا رياضيًا ترفيهيًا للأطفال بالتعاون مع إحدى أكاديميات تعليم السباحة، وذلك في الوقت الذي واصلت فيه أمانة الحزب إقامة فصول محو الأمية وتعليم الكبار من أهالي إمبابة، وفي الطالبية وأبو النمرس واصلت أمانات الحزب تنفيذ مبادرة تشجير المدارس والشوارع والميادين العامة حفاظًا على البيئة.

وفى محافظة كفر الشيخ

افتتحت أمانة مركز مطوبس، المعرض السنوي للأدوات المدرسية بأسعار مخفضة تصل إلى 25%، بالتعاون مع إحدى المكتبات، وشهد إقبالا كبيرا من أبناء مدينة مطوبس وقراها يضم جميع الأدوات المدرسية والكتب وأنه يستمر حتى بداية العام الدراسي الجديد.

وفى محافظة المنوفية

أقامت أمانة مركز أشمون، معرضا لبيع المفروشات وتجهيزات العروسين، والملابس الجاهزة، بأسعار مخفضة، فى قرية صراوة، تحت شعار "لا للغلاء"، ويضم المعرض، من مفروشات وتجهيزات العرائس إضافة للملابس ولعب الأطفال والوسائل التعليمية إضافه للسلع الغذائية والورقيات والمنظفات، كما شمل المعرض الأدوات المدرسية والزى المدرسى والتى شهدت اقبالا كثيفا، وقد شمل المعرض خصم 50%، للعروس اليتيمة، فيما نال المعرض إعجاب وإشادة الأهالى من حيث جودة المعروضات والأسعار.

كما نظمت أمانة مدينة ومنوف، قافلة طبية مجانية، تشمل معظم التخصصات الطبية بمؤسسة الرعاية الاجتماعية بمنوف"كبار بلا مأوي"، وتم توقيع الكشف علي نزلاء الدار وعددهم 56 نزيل ونزيله وتقديم العلاج المطلوب لهم وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة وستتم المتابعة الصحية لهم بصفة دورية، يأتى ذلك ضمن برنامج القوافل الطبية التي يقوم بها الحزب بمعظم قري مركز ومدينه منوف وخاصة الأماكن التى فى حاجة اللي تقديم الخدمة الصحية.

كما نظمت أمانة مركز تلا، قافلة طبية مجانية شاملة جميع التخصصات الطبية في قرية زنارة بدوار عائلة سلام، وتضمنت تخصصات، "أسنان، قلب، جلدية، باطنة، صدر"، وإجراء التحاليل الطبية بتلا وتم الكشف على 78 حالة.

وفى محافظة السويس

تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مبادرة "شركاء من أجل صحتك"، وذلك بالكشف الصحي المجاني علي الأهالي في تخصص جراحات القلب والصدر، حيث تم وضع خطة عمل للمبادرة بأن تشمل جميع التخصصات اسبوعياً، وتم الكشف عن حالات الأمراض الجلدية وصرف العلاج مجاناً، وتهدف المبادرة إلي دعم الدولة المصرية في تجسيد دور المشاركة المجتمعية الفعالة علي أرض الواقع لخدمة أهالي المحافظة، وتم اختيار نخبة من أفضل الاطباء في جميع التخصصات، والمتابعة المستمرة مع جامعة السويس للإستعانة بأساتذة الكليات، وفي المقابل حققت المبادرة نتائج إيجابية كبيرة من خلال التشخيص والعلاج، وشهدت المبادرة في الأسبوع السادس على التوالي وسط نجاح متميز بشهادة الجميع فى الأسابيع الخمس الماضية نظراً للخدمات الملموسة التى نجحت فيها المبادرة فى تحقيق هدفها سواء فى التخصصات أو توافر الأدوية.

وفي محافظة الغربية

تواصل أمانة المرأة بمركز المحلة، في تنظيم مبادراتها للكشف عن حالات التلعثم اللغوي والخنف وصعوبة التعلم، واستكمالا لمبادرة الكشف عن الأطفال المتأخرين لغويا وذوي صعوبات التعلم والخنف والتلعثم، نظمت أمانة المرأة، ندوة توعوية صحية، من داخل قرية محلة أبو علي بمقر الوحده الحزبية، وتناولت الندوة، توعية الأمهات وكيفية التعامل مع الأطفال، والكشف عن حالات التلعثم، والخنف، وعمل جلسات مجانية مع المتابعة المستمرة وتوجيه الإرشادات اللازمة لكيفية التعامل مع مثل تلك الحالات، وتم توزيع هدايا علي الاطفال، والكشف علي عدد 15 حالة من أبناء القرية والقري المجاورة كما تم توزيع مطبوعة الإرشادات علي الموجودات لتنفيذها.

كما نظمت أمانة المرأة بثان طنطا، ورشة الحرفية الثالثة لتدريب النساء والتي جاءت اليوم في حرفة "صب الجبس"، في المنزل لصنع اشكال بسيطة يمكن للمرأة تسويقها في محيطها مثل "الاباجورات والمباخر والشمعدان".

وفي محافظة الفيوم

تواصل أمانات مراكز إطسا، والشواشنه، وبندر ثاني الفيوم، فعاليات توزيع عدد كبير من عبوات المساعدات العينية للمواد الغذائية، على المواطنين والأسر الأكثر احتياجا، في قرية النزلة، والوحدة المحلية بجردو، وحي الشيخا شفا ، ومنشأة البكري ببندر الفيوم، وذلك من خلال المرور علي المنازل

وفقا لكشوف المستحقين التي تم إعدادها مسبقا لضمان الوصول إلي الأسر الاكثر احتياجا.

وفي محافظة البحر الأحمر

نظمت أمانة شئون الثقافة والفنون والرياضة بمدينة الغردقة، ملتقى مستقبل وطن الفني، لتصل المنافسات اليوم إلى مدينة الغردقة وسط حضور جماهيري ضخم بممشى النصر، وحقق الملتقى أهداف كبيرة، ويسعى الملتقى الفني إلى إيجاد طرق مختلفة وبعيدة عن السياسية يستطيع كل شاب أن يخرج فيها جميع طاقته المكبوته مشيراََ إلى أن معظم الشباب لا يبحثون عن السياسة ولكن يبحث عن الحلم ويتمنى السعى وراء تحقيقه فبدلاً من أن نترك جيلاً يبنى ثقافته الفنية على الإسفاف علينا أن نعلم أن الفن فى حد ذاته رسالة، والمسابقة، ضمت لجنة تحكيم قادرة على الاختيار العادل بين المتسابقين وإضافة معلومات إلى المؤهلين للمراحل الأعلى.

وفى محافظة أسوان

نظمت أمانة مركز إدفو، احتفالا كبيرا لتكريم المتفوقين أوائل التعليم الثانوى الفنى، وفي ختام الحفل وزع شهادات التقدير والدروع والميداليات التذكارية على المكرمين وسط فرحة المكرمين وأسرهم الذين أعربوا عن شكرهم وتقديرهم للجهود التي يبذلها حزب مستقبل وطن فى المحافظة.

واستجابة لطلبات أمانة مركز دراو، نجحت في توفير عدد من الأجهزة الطبية، لمستشفى دراو المركزى، من خلال الإدارة الصحية بالمحافظة، والتي تضمنت 7 أجهزة مونيتور كاملة بالوصلات، وجهاز قياس السكر، و 50 علبة شرائط قياس السكر، و 2 جهاز رسم قلب حديث بمشتملاته، وبعض المستلزمات الطبية بالمستشفى الغير متوفرة.

وفى محافظة الإسكندرية

تنظم أمانة قسم منيا البصل، اليوم، ندوة تثقيفية حول السلوكيات المحفوفة بالخطر وزرع القيم الاخلاقية والأخلاق الحميدة في المجتمع من منظور ديني، والتي تقام في مقر نادي الصعيد العام في تمام السابعة.

وفى محافظة مطروح

تنظم أمانة الحزب بالمحافظة، القافلة الطبية المجانية، غدا الأربعاء، بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية، والتى تم تحديده بقرية القصر يوجد بها التخصصات الطبية الآتية اطفال وباطنة وتحاليل وصرف علاج مجانى، وجاءت مواعيد عمل القافلة من الساعة 10 صباحا وحتى 2 بعد الظهر.

وفى محافظة الوادي الجديد

نظمت أمانة مركز باريس، عيادة طبية مجانية في قرية جدة، وجرى توقيع الكشف على 33 مواطن من أهالي القرية، وإجراء تحاليل الضغط والسكر لكل المتترددين علي المستشفي، وتم صرف العلاج بالمجان.

وفى محافظة أسيوط

نظمت أمانة مركز ساحل سليم، ندوة تثقيفية، تحت عنوان "صحة الأم والجنين"، وبالتعاون مع الإدارة الصحية، وأقيمت الندوة بقرية الغريب بساحل سليم، وتضمنت الندوة مناقشة صحة الأم والجنين خلال مراحل وفترات العمر المختلفة والتغيرات التى تصاحبها من مرحلة الحمل والإنجاب والرضاعة، كما تناولت الندوة أهمية الإستفادة من المبادرات الرئاسية المجانية والمتاحة بالوحدات الصحية المختلفة بجميع قرى المركز.

كما نظمت أمانة مركز منفلوط، ندوة تثقيفية تحت عنوان "الاستخدام الآمن للغاز الطبيعي في المنازل"، فى الوحدة الحزبية لحي غرب.

ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.