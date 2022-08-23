شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمود القط يطالب باستراتيجية للتصدى لمحاولات تشكيل الوعى الزائف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الشباب في ملتقى لوجوس الثالث كان له أهمية خاصة على مستوى الجيل الثاني والثالث من المصريين فى الخارج، وهم الأكثر تعرضا للاستقطاب من كل من يحاول محاربة استقرار وتقدم الدولة المصرية، نظرا لأن معيشتهم خارج مصر تجعلهم لا يلمسون ما يتم على أرض الواقع بصورة مباشرة، ولذلك يحتاجون مجهود أكبر للوصول إليهم بكل الطرق والوسائل العمل على زيادة ارتباطهم بوطنهم و إطلاعهم على حقيقة ما يتم فيه على ارض الواقع.

وأشار "القط" إلى ما تم رصده من مركز معلومات مجلس الوزراء بأن هناك ١٥٠ مقالا مدفوع ضد مصر، مطالبا بضرورة تبني استراتيجية متكاملة تشمل جميع المؤسسات والفئات للتوعية بمخاطر ما يطمح اليه أعداء الوطن من تشكيل وعي زائف للمواطن المصري داخل مصر و خارجها يقوم على التشكيك وبث روح الإحباط و يكون الهدف هو إظهار الحقائق و المواجهة الشاملة للأكاذيب والشائعات.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ الحقيقة بأن هناك المئات بل الآلاف الآخرى من الفيديوهات و التغريدات على المنصات المختلفة و كلها تتبع منهج مدروس و متعمد، فنجدها تهدأ وتيرتها في أوقات معينة وتزيد وتيرتها وتتضاعف في أوقات أخرى مرتبطة إما بتطور مهم تقوم به الدولة المصرية ودعم استقرارها أو لتقوم بالتشكيك في ثوابت مصرية مثل حرب أكتوبر و نصرها العظيم وغيرها من الأحداث الهامة التى يحتفل بها المصريين و يعتزون بمؤسساتهم و على رأسها القوات المسلحة المصرية.