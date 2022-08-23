شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التخطيط بـ"صالون التنسيقية": تلقينا 306 مشروعات فى أول يومين من المبادرة الخضراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور خالد مصطفي ، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن هناك حراك منذ انطلاق مبادرة المشروعات الخضراء في المحافظات، والتي أطلقها الدكتور محمود محيى الدين، موضحا أن "هناك تفعل كبير عبر المنصة التي تم إطلاقها منذ يومين، حيث تلقينا حتى الآن 306 مشروعات من مختلف المحافظات".

وقال خالد مصطفى، خلال كلمته في صالون التنسيقية حول آليات تطبيق مبادرة المشروعات الخضراء في المحافظات، إن قضية تغير المناخ تمس الجميع وليست فقط على الحكومات، موضحا أنه لا بد أن تكون المبادرة محوكمة منذ البداية من اجل الشفافية وحتى تكون مثال يحتذى به على مستوى العالم.

وشدد على أنه يتم توفير الآليات الداعمة للمبادرة على أرض الواقع، معقبا :"نستهدف تسليط الضوء على المشروعات الخضراء، واجتذاب الشركاء الماليين والاستثماريين وتحويل المشروعات المقترحات لحقيقة ونشرها بكافة محافظات الجمهورية، كما تعتبر مبادرة للمستقبل ونستهدف استغلالها في مشاركات مصر بقمة المناخ اللاحقة للقمة القادمة، والوصول للممولين العالميين والوصول بالمشروعات والأفكار المصرية للعالمية".

وأوضح أن مبادرة المشروعات الخضراء ستكون مثال يحتذى لدول أخرى ، حيث أنها مبادرة غير مسبوقة على مستوى العالم، مضيفا أن هناك لجنة تنسيقية على المستوي العام، بجانب لجان تنفيذية بكل المحافظات تحت إشراف كل محافظ بجانب لجنة التحكيم، للوصول للنتائج النهائية الأفضل.

وذكر أن هناك جهات وشركات كثيرة أبدت دعمها للمبادرة والحشد لنجاحها، وخاصة في ظل المسؤلية المجتمعية، مشددا على أهمية الشراكة والمشاركة بهذه المبادرة، لافتا إلى أن الحكومة تدعم ماديا وتوعويا وإعلاميا هذه المبادرات والمشروعات.

وعقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالونا حول مبادرة المشروعات الخضراء في المحافظات، والتي يتم تنفيذها فى إطار الجهود الحالية والجديدة لرئاسة واستضافة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27.

وشهد صالون التنسيقية، مشاركة السفير هشام بدر، منسق عام المؤتمرات الدولية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس اللجنة التنظيمية الوطنية ومنسق عام المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء، بجانب النائب محمد موسى، وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ، واعضاء لجنة المناخ بالتنسيقية، بينهم رشا فايز كليب عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، والنائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين.

وأطلقت الدولة الموقع الإلكترونى الخاص بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، التى يتم تنفيذها فى إطار الجهود الحالية لرئاسة واستضافة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، والجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة فى سياق تنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وتم فتح باب التقديم للمشاركة فى المبادرة والتسجيل فيها الأحد 21 اغسطس حتى يوم 7 سبتمبر المقبل.