شكرا لقرائتكم خبر عن منسق مبادرة المشروعات الخضراء بـ"صالون التنسيقية": نستهدف الوصول لكافة المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السفير هشام بدر، منسق عام المؤتمرات الدولية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس اللجنة التنظيمية الوطنية ومنسق عام المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء على أهمية زيادة الوعي والترويج للمشروعات الخضراء الصديقة البيئة، مشيرا إلى أن هناك برنامج تدريبي بجميع المحافظات، بالتعاون مع الوزارات المعنية سواء التخطيط أو الاتصالات أو البيئة وغيرهم من الوزارات.

وقال خلال مشاركته بالصالون الذي نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول آليات مبادرة المشروعات الخضراء في المحافظات، إن كل محافظ على مستوى الجمهورية تفاعل مع المبادرة، وكل منهم اختار المسئول عن المبادرة في محافظته، وهناك جروب على الواتس اب للتفاعل يحوي كل المحافظات، موضحا أن كل محافظة تحتاج إلى خبراء سيتم إتاحة ذلك.

وذكر أنه تم تشكيل لجان خاصة حول المشروعات الخضراء بكافة المحافظات، وكل لجنة بها ممثلين من كافة الوزرات ، مشيرا إلى أنه سيتم إجراء مسابقة تتضمن اختيار أبرز 6 مشروعات بكل محافظة بهدف الوصول إلى 162 مشروع بكافة المحافظات.

وشدد على أن المبادرة مستمرة لسنوات، وليست مرتبطة فقط بقمة المناخ في نهاية العام الجاري.

وعقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالونا حول مبادرة المشروعات الخضراء في المحافظات، والتي يتم تنفيذها فى إطار الجهود الحالية والجديدة لرئاسة واستضافة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27.

وشهد صالون التنسيقية، مشاركة السفير هشام بدر، منسق عام المؤتمرات الدولية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس اللجنة التنظيمية الوطنية ومنسق عام المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء، بجانب النائب محمد موسى، وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ، وأعضاء لجنة المناخ بالتنسيقية، بينهم رشا فايز كليب عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وأطلقت الدولة الموقع الإلكترونى الخاص بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، التى يتم تنفيذها فى إطار الجهود الحالية لرئاسة واستضافة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، والجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة فى سياق تنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وتم فتح باب التقديم للمشاركة فى المبادرة والتسجيل فيها الأحد 21 اغسطس حتى يوم 7 سبتمبر المقبل 2022.