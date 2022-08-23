شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق صالون تنسيقية شباب الأحزاب حول مبادرة المشروعات الخضراء فى المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق منذ قليل، صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول مبادرة المشروعات الخضراء في المحافظات، والتي يتم تنفيذها فى إطار الجهود الحالية والجديدة لرئاسة واستضافة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27.

وشهدت الندوة مشاركة السفير هشام بدر، منسق عام المؤتمرات الدولية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس اللجنة التنظيمية الوطنية ومنسق عام المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء، بجانب النائب محمد موسى، وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ، واعضاء لجنة المناخ بالتنسيقية، بينهم رشا فايز كليب عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، والنائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين.

وأطلقت الدولة الموقع الإلكترونى الخاص بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، التى يتم تنفيذها فى إطار الجهود الحالية لرئاسة واستضافة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، والجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة فى سياق تنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وتم فتح باب التقديم للمشاركة فى المبادرة والتسجيل فيها الأحد 21 اغسطس حتى يوم 7 سبتمبر المقبل2022.