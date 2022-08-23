شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مليارات جنيه لصالح مشروع تطوير ترام الرمل بالإسكندرية فى خطة 22/23 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحرص خطة التنمية الاقتصادية والإجتماعية للعام المالي الجديد 2022/2023، المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، والتي وافق عليها البرلمان بغرفتيه "النواب، والشيوخ"، على مُراعاة تبعات التطوّرات والـمُستجدات العالـميّة، مع إبراز أهمية الخطواتِ الاستباقيّةِ التي اتخذتْها الحكومةُ الـمصريةُ لمواجهة نقصِ الإمداداتِ الدوليةِ من السلع الأساسية، واحتواء التضخم وتخصيص الاعتمادات الـمالية اللازمةِ لِدعم الفئات الاجتماعية الأَكثر تضررًا.

وكشفت الخطة عن استحواذ الهيئات الاقتصادية علي الحصة الأكبر من الاستثمارات الموجهة لقطاع النقل خلال العام المالي الجديد 2022/2023 بنسبة 71.6% وذلك بنحو 219.7 مليار جنيه من إجمالي 306,8 مليار جنيه للقطاع، وذلك لتنفيذ واستكمال عدد من المشروعات التنموية الكبري غير المسبوقة في قطاع النقل، ومنها إعادة تأهيل ترام الرمل (محطة فيكتوريا / المنشية)، بتكلفة إجمالية للمشروع نحو 10.8 مليار جنيه.

يأتي ذلك بعدما أنهت الهيئة القومية للأنفاق الدراسات الأولية لمشروع إعادة تأهيل وتطوير خط ترام الرمل بالإسكندرية وحددت شكل المحطات والمسار النهائى بعد التطوير، وكلفت مكتب سيسترا الاستشارى الفرنسى للقيام التصميمات التفصيلية للمشروع الممتد بطول 14.11 كم شاملا 25 محطة بعد اعتماد وتحديد المسار النهائى للمشروع بعد التطوير.

والمقرر أن يبدأ مسار الترام بعد إعادة تأهيله، من محطة فيكتوريا ثم يمتد غربًا ليمر بمناطق سان استيفانو وجانكليس ورشدى ومصطفى كامل وسيدى جابر وسبورتنج والإبراهيمية والرمل، على أن ينتهى مسار خط الترام فى ميدان المنشية، حيث سيشمل المسار مساحة 6.3 كم سطحى و7.52 كم عبر كوبرى علوى و276 مترا نفقيا.

وسيتم تقليل زمن الرحلة من 60 دقيقة إلى 31 دقيقة وستزيد السرعة التشغيلية من 11 كم/ساعة إلى 21 كم/ساعة، كما سيقل زمن التقاطر من 9:8 دقائق، كما حادث حاليا ليصل إلى 3:2.50 دقيقة، لافتة على أن عدد ركاب الترام بعد تطويره سيزداد ليصل إلى 138 ألف راكب/ يومياً بدلا من 47 ألف راكب/ يومياً حاليا.

ويشمل مشروع تطوير خط ترام الرمل تحديث الخط بالكامل وتحويله لترام حديث يعمل وفق أحدث التكنولوجيا الموجودة بالعالم على عكس الترام الموجود حاليا، حيث سيكون الترام بعد تحديثه ذات شكل حضارى وسيساهم فى تخفيف التكدسات المرورية بالإسكندرية، وسيكون منعزل تماما عن حركة المرور المشاة الجانبية.