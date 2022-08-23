شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يدخل فى مفاوضات متقدمة من أجل ضم مهاجم إيفرتون فى الصيف والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي تشيلسي الإنجليزي يخطط بقوة من أجل التعاقد مع المهاجم الإنجليزي انتواني جوردون، يأتي ذلك فى إطار تعزيز الخط الهجومي "للبلوز " فى ظل غموض موقف برشلونة من بيع مهاجمها الجابوني أوبمانينج.

وأوضحت التقارير أن مسئولي الفريق الإنجليزي تواصلوا بالفعل مع اللاعب من أجل إقناعه بالإنضمام للفريق، لا سيما أن الفريق يسعي للتعاقد مع مهاجم جديد فى الفترة الحالية، قبل غلق باب المريكاتو الصيفي الحالي، خاصة بعد رحيل المهاجم الألماني تيمو فيرنر وعدم تعاقد الفريق مع البديل.



موقف إدارة نادي إيفرتون من بيع اللاعب فى الصيف

وأكدت بعض المصادر الصحفية أن إدارة نادي إيفرتون قد تسمح للاعب بالرحيل، فى حالة الحصول على مقابل مالي جيد من بيع مهاجمها الشاب، مما يتيح لهم التعاقد مع البديل فى أسرع وقت، وإنعاش خزائن الفريق وتحقيق حجم واسع من الإيرادات يساعد فى رواتب اللاعبين.

وتري إدارة نادي إيفرتون أن سعر اللاعب لن يقل على 30 مليون يورو فى حالة إذا رغب مسئولي" البلوز" فى ضم اللاعب خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث أنه لا يتجاوز ال 22عامًا مما يدل على قدرته الكبيرة على العطاء والنجاح فى حالة إنتقاله لتشيلسي الإنجليزي.



أسباب تدفع مسئولي "البلوز " لضم اللاعب

وبالنظر إلى موقف مسئولي نادي تشيلسي، فإنهم يرون أن التعاقد مع اللاعب سيكون أفضل خيار للفريق فى الوقت الحالي، فى حالة فشل التعاقد مع المهاجم الجابوني المخضرم أوبمانيج، إضافة لضيق الوقت الذي قد لا تسمح لهم بإيجاد بديل جيد، إذا فشلوا فى التعاقد مع جوردون.