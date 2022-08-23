انت الان تتابع خبر رئيس القضاء وقائد الفرقة الخاصة يبحثان إجراءات حماية الخضراء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، اليوم الثلاثاء، مع قائد الفرقة الخاصة الفريق الركن حامد الزهيري، إجراءات القوات الامنية المكلفة بحماية المنطقة الخضراء ومؤسسات الدولة.