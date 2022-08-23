انت الان تتابع خبر إحصائية جديدة بعدد إصابات ووفيات الكوليرا في العراق والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، حصيلة جديدة بعدد إصابات ووفيات الكوليرا في العراق.
وقال متحدث الوزارة، سيف البدر، في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الصحة سجلت "29 إصابة جديدة بالكوليرا، بينها حالة وفاة سجلت في بابل".
وأشارت إلى أن "مجموع الإصابات بالكوليرا في العراق ارتفع إلى 1008 حالات، بينها 5 وفيات".
وأشارت إلى أن "مجموع الإصابات بالكوليرا في العراق ارتفع إلى 1008 حالات، بينها 5 وفيات".