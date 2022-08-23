إحصائية جديدة بعدد إصابات ووفيات الكوليرا في العراق

وقال متحدث الوزارة، سيف البدر، في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الصحة سجلت "29 إصابة جديدة بالكوليرا، بينها حالة وفاة سجلت في بابل".

وأشارت إلى أن "مجموع الإصابات بالكوليرا في العراق ارتفع إلى 1008 حالات، بينها 5 وفيات".

