بعد رصد وكالة الاستخبارات.. مقتل ارهابيين اثنين بضربة جوية في كركوك

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، مقتل ارهابيين اثنين بضربة جوية في محافظة كركوك، وذلك بعد معلومات من وكالة الاستخبارات.



وقالت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "الاستمرار في تبادل المعلومات وتقاطعها أثمر عن نتائج إيجابية عالية في مختلف قواطع المسؤولية ، حيث تواصل وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية رصد تحركات العناصر الإرهابية بالتنسيق والتعاون مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، فقد زودت الوكالة وخلية الاستهداف طائرات القوة الجوية العراقية بمعلومات استخبارية دقيقة، أسفرت عن مقتل ارهابيين اثنين من خلال توجيه ضربة جوية في جبال ماما ضمن محافظة كركوك".



وأشارت إلى أن "العصابات الإرهابية مهما حاولت ان تجد ملاذات تعتقد انها آمنة ستكون وكالة الاستخبارات لها بالمرصاد، فلا مصير لهم غير الهلاك ولكل من تسول له نفسه العبث بأمن العراق".

