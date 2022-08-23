شكرا لقرائتكم خبر عن نائب يثير جدلا بسبب مشروع قانون لمنع بعض الأسماء.. عن "برلمانى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " احسنوا الاختيار.. جدل بسبب مشروع قانون يمنع بعض الأسماء"، استعرض خلاله الإجابة على السؤال في حالة تطبيق القانون هل سيتم تنفيذه بأثر رجعي؟، وخبراء يوضحون ضوابط ومعايير تسمية الطفل من الناحية الشرعية والقانونية.

احسنوا الاختيار.. جدل بسبب مشروع قانون يمنع بعض الأسماء.. في حالة تطبيق القانون هل سيتم تنفيذه بأثر رجعي؟.. لن تطبق بـ"أثر رجعى" وستبقى الأسماء الغير جائزة شرعا.. وخبير يوضح ضوابط تسمية الطفل



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