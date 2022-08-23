شكرا لقرائتكم خبر عن الاستصلاح الزراعى ودعم ملف الأمن الغذائى أولوية فى خطة 22/23.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تولى القيادة السياسية اهتماما كبيرا لقطاع الزراعة والأمن الغذائى، والمتابعة الدورية للموقف التنفيذى لمشروعات استصلاح الأراضى على مستوى الجمهورية، خاصةً فى إطار الدلتا الجديدة وشرق العوينات وتوشكى وصعيد مصر، والتى شملت توجيهات رئاسية أخيرة بالاستمرار فى توفير كافة عناصر النجاح لتلك المشروعات بالتوازى مع حوكمة الإدارة والتشغيل بهدف تحقيق الطاقة الإنتاجية القصوى المخططة، وذلك كمبدأ عام أساسي لجميع المشروعات التنموية على مستوى الجمهورية.

وتحرص خطة التنمية للدولة المصرية في عام 2022/2023 والتي وافق عليها البرلمان، على مُواصَلة تفعيل الأداء التنموي للقطاع الزراعي وتعزيز مرونته في تلبية الاحتياجات الغذائيّة للـمُواطنين وتعظيم الاستفادة من الفرص التصديريّة التي أتاحتها الأزمات الراهنة للنفاذ إلى الأسواق الخارجية، وذلك من خلال التحرّك على محورين يتمثل الـمحور الأول في تنويع الـمَناشِئ بدلًا من الاعتماد على عدد مُحدود منها والتوسّع في إبرام العقود الآجلة لضمان استقرار الأسعار، وفي الوقت ذاته تنمية القُدُرات الإنتاجية الذاتية بالتوسّع الأُفُقي والرأسي في الزراعة لرفع نِسَبْ الاكتفاء الذاتي من الـمحاصيل الرئيسة، مثل القمح والفول والذرة الشامية والعدس والزيوت النباتية واللحوم الحمراء، والـمحور الثاني: هو التوسّع في النشاط التصديري للحاصلات الزراعية ذات الفائض الإنتاجي، وعلى رأسها الخضروات والفواكه.

وتتمثل المستهدفات لخطة عام 22/2023 على مستوى التوسع الزراعى فى:

- زيادة الرقعة الزراعية بنصف مليون فدان في نطاق مشروعات التوسّع الأفقي، وبخاصة مشروع مُستقبل مصر والدلتا الجديدة على محور الضبعة بالساحل الشمالي الغربي، ومشروع تنمية توشكى جنوب الوادي الجديد، ومشروع شرق العوينات بالجزء الجنوبي الغربي من الصحراء الغربية.

- تحسين الإنتاجية الزراعية لزيادة الـمساحة الـمحصولية الإجمالية لتتجاوز 19 مليون فدان مُقابل 17.5 مليون فدان عام 2020، وذلك من خلال زيادة إنتاجية الفدان بنسب تتراوح بين 15% و20%.

- تطبيق المُمارسات الزراعية الحديثة الـمُوفّرة لمياه الري، والتوسّع فى الزراعات الـمَحميّة والعضوية والزراعات التعاقُدِية.

- الربط المباشر بين المعروض من المنتجات الزراعية والطلب السوقي عليها، هذا بالإضافة إلى تطوير نُظُم الري الحقلي وتبطين الترع، وتقليل الفاقد في الـمحاصيل الزراعية من خلال زيادة سِعات الصوامع والـمراكز اللوجستية.

- رصد ومُتابعة التطوّرات فى إنتاجية الـمحاصيل الرئيسة، وفقًا لـمُستهدفات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.