شكرا لقرائتكم خبر عن يورجن كلوب يسخر من طريقة لعب اليونايتد ويؤكد أحقية فريقه للفوز والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تناولت الصحافة الإنجليزية هجوم يورجن كلوب وغضبه من طريقة لعب اليونايتد فى مباراة الأمس والتي أنتهت بخسارة الليفر لهدفين لهدف، حيث أكد أن الفريق الخصم كان يحاول إضاعة الوقت طيلة الشوط التاني، كما أن المباراة شهدت الكثير من التوقفات.

وواصل أن مثل هذه الطرق من الأفضل أن تكون قد أنتهت بشكل كبير خلال الفترة الحالية، لا سيما أن كرة القدم الحديثة لا تعترف بإضاعة الوقت، ولكن تعترف بالشجاعة الهجومية وعدم الإستسلام والقتال داخل الملعب على الفوز باللقاء والحصول على نقاط المباراة كاملة.



يورجن كلوب يحقق أسوء بداية منذ تدريبه الليفر

وانتهت مباراة الأمس بخسارة" الريدز " بعدما فشلت كافة محاولات الفريق الهجومية بعد تأخر الفريق بهدفين، ولم ينجح الفريق سوء فى تقليص الفارق عن طريق النجم المصري محمد صلاح، لتنتهي الجولة الثالثة دون تحقيق الليفر لأي إنتصار فى البيرميرليج هذا الموسم.

وفى سياق متصل تعادل الفريق فى أول جوالتين خاضهما، حيث لم يستطع الفريق من تحقيق الفوز أمام فولهام وأمام نيوكاسل، الشئ الذي يجعل من بداية الموسم الحالي، البداية الأسوء فى تاريخ يورجن كلوب التدريبي داخل البيرميرليج.



مانشستر يونايتد يصنع الحدث ويحقق فوزه الأول

وفى الجانب الآخر تمكن فريق المان يونايتد من تحقيق فوز غالي جدًا على خصم عنيد بحجم ليفربول، وتأتي أهمية الفوز الذي حققه الفريق أمس أنه الأول له هذا الموسم، بعد خسارته أول لقائيين مما جعل الجماهير تعرب عن غضبها بشكل كبير خلال الفترة الماضية.