شكرا لقرائتكم خبر عن "الوفد" يحتفل بذكرى رحيل زعمائه أمام ضريح سعد زغلول.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل حزب الوفد ظهر اليوم الثلاثاء، بذكرى رحيل زعماء الأمة المصرية سعد زغلول ومصطفى النحاس وفؤاد سراج الدين، وذلك أمام ضريح سعد زغلول.

وزار الدكتور عبد السند يمامة رئيس الوفد ضريح الزعيم سعد زغلول بشارع الفلكي بوسط القاهرة، وقرأ الفاتحة على روحه ورافقه عدد من قيادات الوفد والهيئة العليا للحزب.

وشارك في الاحتفال من قيادات الوفد كل من فؤاد بدراوى وعبد العزيز النخاس وسفير نور وشريف عارف ومصطفي شحاتة وحسين منصور وغيرهم من قيادات حزب الوفد.

وتوافد علي ضريح سعد زغلول عدد كبير من أعضاء الوفد ولجانه من المحافظات احتفلوا بذكرى رحيل زعمائه الثلاثة وقرأوا الفاتحة ورفعوا أعلام حزب الوفد مع أعلام مصر.