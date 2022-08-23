سعر الدولار اليوم الثلاثاء يرتفع لأول مرة منذ تعيين محافظ البنك المركزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه قرشين في 9 بنوك، مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء مقارنة بنهاية تعاملات أمس.

ويرصد الخليج 365 سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك مع بداية تعاملات اليوم مقارنة بنهاية تعاملات ختام تعاملات أمس.

أسعار الدولار اليوم

البنك الأهلي المصري: 19.12 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

نك مصر: 19.12 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

بنك الإسكندرية: 19.14 جنيه للشراء، و19.20 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

بنك القاهرة: 19.14 جنيه للشراء، و19.20 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

البنك التجاري الدولي: 19.14 جنيه للشراء، و19.20 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

البنك العربي الأفريقي: 19.10 جنيه للشراء، و19.20 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

بنك قناة السويس: 19.10 جنيه للشراء، و19.20 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 19.17 جنيه للشراء، و19.20 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

بنك كريدي أجريكول: 19.13 جنيه للشراء، و19.20 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

بنك البركة: 19.08 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.