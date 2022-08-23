صور.. محافظ جنوب سيناء يدشن مبادرة "المشروعات الخضراء الذكية"

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم الثلاثاء، عن موعد تدشين وإطلاق مبادرة المشروعات الوطنية الخضراء الذكية، وذلك بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام، واللواء أحمد الإسكندارني السكرتير العام المساعد، ورؤساء المدن، والمعنيين بالإعلان والتدشين، للمشاركة في المشروعات الوطنية الخضراء الذكية .

وقال محافظ جنوب سيناء، إنه جرى فتح باب التقديم للمشاركة في المبادرة اعتبارًا من 21 أغسطس الجاري وحتى 7 سبتمبر المقبل، ومن المقرر أن يجري إعلان المشروعات الفائزة في منتصف سبتمبر المقبل، لافتًا أنه سيجري مشاركة 18 مشروع من كافة محافظات مصر بمؤتمر المناخ المقرر انطلاقه في نوفمبر المقبل.

وأوضح المحافظ أنه سيجري إطلاق فعاليات مسابقة المشروعات الخضراء الذكية ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية، استعدادًا لاستضافة مصر لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخCOP 27"" برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد أن المبادرة تستهدف 6 فئات بينهم المشروعات كبيرة الحجم والمشروعات المتوسطة، و المشروعات المحلية الصغيرة وخاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية الغير هادفة للربح، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة .

وطالب بضرورة توافق المشروعات المقدمة مع المعايير، والتي تستهدف التخفيف من آثار تغير المناخ، والتكيف مع تغير المناخ، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وحفظ التنوع البيولوجي.

وأهاب المحافظ بضرورة الاهتمام للمشروعات المقدمة، مشيرًا إلى أن مدينة شرم الشيخ أقيم بها العديد المشروعات الصديقة للبيئة، منها مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد، وتحويل 800 سيارة للعمل بالغاز الطبيعي بديلًا عن البنزين، ومشروعات الطاقة الشمسية.