محافظ المركزي الجديد يجتمع مع رؤساء البنوك غدًا.. وأجواء ودية متوقعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال المصري:

يترقب كافة العاملين بالجهاز المصرفي وسوق المال بشغف ما سيدور في أول اجتماع للقائم بأعمال محافظ البنك المركزي الجديد برؤساء ونواب البنوك غدا الأربعاء.

وكانت البنوك تلقت أمس الاثنين دعوة من اتحاد بنوك مصر لحضور أول اجتماع مع حسن عبد الله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي الجديد، غدًا الأربعاء في تمام الساعة السادسة مساء بأحد الفنادق، بحسب مصادر مصرفية تحدثت مع الخليج 365.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا، بتعيين حسن عبد الله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي يوم الخميس الماضي، بعد يوم واحد من تقدم طارق عامر، محافظ البنك المركزي السابق، باستقالته من منصبه وقرر الرئيس السيسي تعيينه مستشارًا لرئيس الجمهورية.

وقال مصرفيون إن المحافظ فضل عقد أول اجتماع له مع رؤساء ونواب البنوك في أحد الفنادق وخارج البنك المركزي كي يغلب عليه الطابع ودي والاجتماعي وتوجيه رسالة طمأنه بأنه يحتاج للجميع ولا يوجد أحد مستبعد.

وأضاف المصرفيون أن اجتماع المحافظ غدا مع رؤساء البنوك لن يشهد صدور توجيهات أو قرارات.

وأوضح المصرفيون أن حسن عبد الله محافظ البنك المركزي يتميز بالخبرة المصرفية الطويلة فهو زميل قديم لكل رؤساء البنوك الحاليين تربطه بهم علاقة عمل تمتد لسنوات طويلة سواء قبل أو خلال مشاركته البارزة في تنفيذ خطة إصلاح وإعادة هيكلة الجهاز المصرفي في عهد فاروق العقدة المحافظ السابق أو بعدها.

وأضاف المصرفيون أن الاجتماع سيغلب عليه الشكل الودي وتبادل الآراء بعيدا عن رسميات العمل والتأكيد على دور وأهمية تماسك القطاع المصرفي ليستمر داعم للاقتصاد المصري.

ويقع على حسن عبد الله العديد من المهام الثقيلة لإنجازها بكفاءة عالية لتمكنه بالعبور بالاقتصاد المصري من عنق الزجاجة ومن أهم هذه الملفات تحقيق استقرار الأوضاع النقدية وامتصاص تبعات التضخم، وإتمام المفاوضات مع صندوق النقد الأجنبي، وضبط منظومة سعر الصرف، وتعزيز الاستثمارات غير المباشرة.