روسيا: النيران تأتي على 180 هكتارا في مقاطعة ريازان

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

تجاوزت مساحة حرائق الغابات في مقاطعة ريازان الروسية 180 هكتارا، ولا تزال النيران مشتعلة في عدد من المناطق، ما دفع السلطات المحلية إلى إعلان حالة الطوارئ.

وقالت وزارة الطوارئ إن "العمل بنظام خاص للحرائق لا يزال مستمرا، ودرجة الخطورة في المنطقة لا تزال عالية".

وأضافت أن "زيارة الغابات ممنوعة، ودخول المواطنين إلى المناطق السكنية بالقرب من الغابات بالقرب منها محدود".

وأوضحت أنه تم تعزيز أجهزة الإطفاء ووسائل الإطفاء، ليبلغ عدد رجال الإطفاء هناك أكثر من 9.2 ألف شخص، و1.7 ألف قطعة من معدات الإطفاء.