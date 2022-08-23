صور.. محافظ المنيا يستقبل رئيس مجلس إدارة المعاهد القومية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - جمال محمد:

استقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، اللواء محمد عبد الهادي القطب رئيس مجلس إدارة المعاهد القومية.

ناقش المحافظ عدداً من الموضوعات أهمها سير العمل داخل المدرسة القومية، والتي تشرف عليها هيئة المعاهد القومية التعليمية، مشيراً إلى دور هيئة المعاهد القومية في متابعة سير النظام الدراسي بالشكل الأمثل في المدارس التابعة للهيئة، وبما يتواكب مع خطة الدولة للارتقاء بالعملية التعليمية.

أكد القاضي، أن القيادة السياسية، قدمت دعمًا غير مسبوق لأهالي الصعيد، وقد ظهر ذلك واضحاً من خلال مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي ستغير من شكل الريف المصري، مشيرًا إلى أن قطاع التعليم في المنيا يشهد طفرة كبيرة، وجرى إنشاء 436 مدرسة تضم 5996 فصلا دراسيا منذ عام 2014.

من جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة المعاهد القومية عن خالص شكره وتقديره للسيد محافظ المنيا، مشيداً بالطفرة التنموية التي شهدتها المحافظة مؤخراً في كافة المجالات، وأهمها القطاع التعليمي، وتوفير المناخ الدراسي المناسب للطلاب في كافة المراحل التعليمية.