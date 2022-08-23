الصناعات الهندسية: تصنيع "قلب خلاط حنفية" محليًا.. والمنتج في مرحلة تجريبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

قال المهندس حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن عدد من المصنعين المحليين تمكنوا من تصنيع قلب خلاط حنفية محليا خاص بالأدوات الصحية.

وأضاف لمصراوي، أن العينة التي صنعت حاليا في حالة التجريب عند مصانع الأدوات الصحية.

ووفقا لقول مبروك، فإن ملف تعميق الصناعة المحلية أحد الملفات الهامة في الغرقة حاليا، ويسعى المصنعين لإنتاج مستلزمات محليا بدلا من استيرادها من الخارج، وذلك في ظل أزمة الاستيراد.

ويواجه الاستيراد حاليا بعض العراقيل في ظل نقص العملة الأجنبية بالبنوك، وانتقاء السلع الأساسية في عمليات الاستيراد عن نظريتها.

وجاء تصنيع قلب الخلاط بعد اجتماع شعبة الأدوات الصحية باتحاد الصناعات لبحث مستلزمات الإنتاج التي يمكن تصنعيها محليا بدلا من استيرادها.

ولم تكن تصنيع قلب الخلاط هو المستلزم الوحيد الذي يجرى الآن تجارب لتصنيعه بمصر، وأيضا يجرى الآن بحث تصنيع المسامير محليا بدلا من استيرادها أيضا من الخارج.

وتصنع مصر بعض أنواع المسامير، وتنوي التوسع في تصنيع أنواع أخرى.

وعقدت الغرفة اجتماعا مع مصنعي المسامير الأسبوعيين الماضيين لبحث تصنيع المسامير محليا، حيث تستخدم المسامير في كافة الأجهزة الخاصة بالصناعات الهندسية.