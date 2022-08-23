شكرا لقرائتكم خبر عن على الرغم من خسارة ليفربول - الصحف الإنجليزية تتغنى بمحمد صلاح والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تعرض فريق ليفربول لهزيمة صادمة أمام نظيره مانشستر يونايتد أمس ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب الأولد ترافورد معقل اليونايتد.

تراجع نتائج ليفربول في الدوري الإنجليزي

وتعد هذه الهزيمة هي الأولى للريدز في الدوري الإنجليزي ليواصل ليفربول غيابه عن الانتصارات هذا الموسم بعد تعادله في المباراتين الأولى والثاني أمام برايتون وكريستال بالاس بنتيجة 2-2 و1-1 على التوالي.

الصحف الإنجليزية تمتدح صلاح

وهاجمت الصحف الإنجليزية صباح اليوم ما قدمه ليفربول أمس أمام مانشستر يونايتد من تراجع في الاداء وابتعاد الريدز عن الانتصارات للمباراة الثالثة على التوالي.

وعلى الرغم من الانتقادات التي حلت على فريق ليفربول، إلا أن النجم المصري محمد صلاح حظى على إشادة لما قدمه ومحاولاته لتقديم أفضل ما لديه للفريق.

وأكدت شبكة هارد تاكل الإنجليزية أن مانشستر يونايتد نجح بالفعل في انتازع انتصارا هاما بالدوري الإنجليزي على حساب ليفربول إلا أن محمد صلاح قد حاول كثيرا لتعديل الأمور.

وأضافت الشبكة بأن صلاح أظهر وعيا كبيرا في الهدف الذي سجله بعد تصدي دي خيا للكرة في المرة الأولى ليقوم بردها سريعا داخل الشباك.

وأضافت الشبكة بأن الجانب الإبداعي ظهر بشكل واضح من جانب صلاح في الملعب بالإضافة إلى إعطاء الفريق بصيص من الأمل للتعادل حتى اللحظات الأخيرة.



يذكر أن ليفربول سيواجه بورنموث المباراة القادمة بالجولة الرابع من الدوري الإنجليزي يوم السبت المقبل الموافقة 27 من أغسطس الجاري.