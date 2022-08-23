شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأنشطة البرلمانية للنائب أحمد القناوى خلال دور الانعقاد الثانى بالشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد دور الانعقاد الثانى لمجلس الشيوخ، نشاطا مكثفا لنواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحت القبة فى إطار تفاعلهم مع قضايا ومشاكل المواطنين، وفاء للقسم الذى أقسموه برعاية مصالح الشعب رعاية كاملة، وكذلك تنامى الإدراك للدور الوطنى لشباب التنسيقية، ومسئولياتهم تجاه وطنهم. ويرصد ”الخليج 365” حصاد نشاط النائب أحمد القناوى عضو لجنة الصناعة والمشروعات بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال دور الانعقاد الثانى كالآتى: - استخدام 11 أداة رقابية - المشاركة فى 40 جلسة عامة - 39 ظهورا إعلاميا - المشاركة فى 17 ندوة وفعالية - 39 حضورا باللجان النوعية - 14 زيارة و8 طلبات خدمية