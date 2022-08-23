شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التنفيذي لمانشستر سيتي يفجر مفاجأة ويحسم موقف سيلفا من الرحيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - لا يزال مستقبل النجم الإسباني برناردو سيلفا لاعب فريق مانشستر سيتي مبهما في ظل العروض المقدمة له للرحيل عن صفوف الفريق الإنجليزي خاصة من قبل نادي برشلونة الإسباني.

وانتشرت تقارير خلال الفترة الماضية تؤكد اقتراب فريق برشلونة من التوصل لاتفاق مع إدارة السيتي من أجل التعاقد مع سيلفا في الميركاتو الصيفي الحالي وقبل غلق باب الانتقالات الاسبوع المقبل.

الرئيس التنفيذي للسيتي يحسم موقف سيلفا من الرحيل

في المقابل، فجر فيران سوريانو الرئيس التنفيذي لنادي مانشستر سيتي مفاجأة من العيار الثقيل بعد تصريحه الأخير عبر أحد البرامج الإسبانية حول مستقبل سيلفا مع الفريق الإنجليزي.

وأكد الرئيس التنفيذي للسيتي بأن لاعب الوسط برناردو سيلفا مستمرا مع الفريق خلال الموسم المقبل على الرغم من لعرض المقدم من جانب فريق برشلونة للتعاقد مع الاعب.

وقال سوريانو في تصريحاته لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني:"بالطبع أؤكد على بقاء سيلفا داخل صفوف مانشستر سيتي الموسم الحالي، وهو الأمر الذي أكد بيب جوارديولا أيضا في العديد من المناسبات السابقة".

أرقام سيلفا مع السيتي

يذكر أن سيلفا خاض مع السيتي في الموسم الماضي 50 مباراة بجميع المسابقات كثاني أكثر لاعب داخل السيتي يشارك في المباريات، وسجل خلالهم 13 هدفا وصنع 7 آخرين.



الجدير بالذكر أن مانشستر سيتي قد تعثر هذا الاسبوع بالدوري الإنجليزي بعد تعادله المثير أمام نيوكاسل الإنجليزي بثلاثة أهداف لكل فريق في المباراة التي شهدت تسجيل سيلفا الهدف الثالث للسيتي.