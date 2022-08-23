شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يرفع عرضه للتعاقد مع مهاجم إيفرتون في الصيف والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواصل فريق تشيلسي الإنجليزي تحت قيادة مديره الفني توماس توخيل، محاولاته للتعاقد مع صفقات جديدة قوية في فترة الانتقالات الصيفية الحالية والتعاقد مع مهاجم جديد لتعديم الخط الأمامي للفريق.

تشيلسي يريد تدعيم الفريق قبل انتهاء الميركاتو الصيفي

وأشارت تقارير صحفية إنجليزية بأن توخيل وإدارة تشيلسي تبحث عن تدعيم صفوف الفريق وذلك بعد النتائج المتذبذبة والاداء المتراجع الذي شهده الفريق في بداية الدوري الإنجليزي هذا الموسم وآخرها الخسارة الثقيلة من ليدز يونايتد بثلاثية.

مهاجم إيفرتون داخل دائرة اهتمامات تشيلسي

ووفقا لموقع سكاي سبورتس فإن إدارة تشيلسي تستهدف التعاقد مع أنتوني جوردون مهاجم فريق إيفرتون الإنجليزي في الميركاتو الصيفي وقامت بالفعل بتحديد مبلغ من المال من أجل التفاوض به مع إدارة إيفرتون.

وأضاف الموقع بأن إدارة تشيلسي حددت 60 مليون جنية إسترليني من أجل إغراء إدارة إيفرتون بعد موقف الفريق الأخير برفض بيع اللاعب في هذه الانتقالات الصيفية لأي نادي.

وأكملت الصحيفة بأن إيفرتون رفض العديد من العروض لبيع اللاعب وكان منها عروض من تشيلسي بقيمة 40 و45 مليون استرليني من أجل ضم مهاجم لافريق.

وأختتمت الصحيفة بأن عقد اللاعب مستمر مع إيفرتون حتى عام 2025 إلا أن المفاوضات ستستمر بين الطرفين حتى اللحظة الأخيرة في الميركاتو.



يذكر أن تشيلسي قد نجح في الفوز على إيفرتون في المباراة الأولى بالدوري الإنجليزي بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الآولى من عمر مسابقة البريميرليج.

