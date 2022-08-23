شكرا لقرائتكم خبر عن تصرف مثير للجدل من دي يونج بعد تعاقد مانشستر يونايتد مع كاسيميرو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواصل فرينكي دي يونج لاعب وسط فريق برشلونة الإسباني، إثارة الجدل حول موقفه بشأن الرحيل عن صفوف الفريق الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية والانتقال للدوري الإنجليزي.

وكانت إدارة برشلونة الإسباني قد أبدت رغبتها في التخلص من خدمات اللاعب في ظل راتبه المرتفع والذي يتسبب في أزمة مالية داخل الفريق وتسبب أيضا في إيقاف القيد الخاص باللاعبين الجدد لفترة من الفترات بسبب قانون اللعب المالي النظيف.

دي يونج يقترب من مانشستر يونايتد

وانتشرت التقارير خلال الساعات الماضية حول اقتراب دي يونج من الانتقال لصفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي وذلك بعض العرض المقدم من الإدارة الإنجليزية الكبير للتعاقد مع النجم الهولندي.

في البداية كان دي يونج رافضا فكرة الانتقال لليونايتد بسبب عدم مشاركة الفريق هذا الموسم بدوري أبطال أوروبا، إلا أن التقارير تؤكد إلى عدول اللاعب عن فكرة الرفض بعد المكالمة التي تمت بينه وبين تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد.

تصرف غريب من دي يونج يثير الجدل بعد تعاقد مانشستر يونايتد مع كاسيميرو

وسلطت بعض الصحف الإسبانية الضوء على تعاقد مانشستر يونايتد مع كاسيميرو لاعب فريق ريال مدريد وهو الأمر الذي قد يعطل صفقة دي يونج حيث قد ترى إدارة الفريق الإنجليزي أنها ليست بحاجة للاعب آخر في وسط الملعب.

وقام دي يونج بالإعجاب من حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام" على فيديو وصول كاسيميرو إلى ملعب أولد ترافورد وتقديمه للجماهير.

ويثير هذا التصرف الجدل بشكل مبهم فقد يعني هذا اهتمام اللاعب بصفقات مانشستر يونايتد الصفقة القادمة من أجل معرفة موقفه من الانتقال للفريق الإنجليزي في الميركاتو الحالي.

في المقابل، تشير العديد من التقارير الصحفية أن تعاقد اليونايتد مع كاسيميرو لن يؤثر إطلاقا على رغبة الفريق بالحصول على خدمات دي يونج وأن المفاوضات ستستمر بشكل طبيعي مع إدارة برشلونة واللاعب.



يذكر أن نادي تشيلسي الإنجليزي قد أبدى اهتمامه أيضا بالتعاقد مع اللاعب كما أكدت بعض الصحف العالمية في الأيام الماضية إلا أن العرض المقدم من مانشستر يونايتد كان أقوى وأكثر جدية من عرض إدارة البلوز.