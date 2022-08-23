شكرا لقرائتكم خبر عن أسطورة مانشستر يونايتد يُثير قلق يورجن كلوب.. طالع التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - وجه أسطورة نادي مانشستر يونايتد، روي كين، نصيحة لـ يورجن كلوب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، بضرورة الشعور بالقلق من مستوى الريدز بعد الهزيمة من الشياطين الحمر.

نتيجة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

والتقى الفريق الكروي الأول بنادي ليفربول بنظيره مانشستر يونايتد، أمس الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

وخسر ليفربول أمام مانشستر يونايتد بنتيجة هدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب أولد ترافورد.

كين يتحدث عن أداء ليفربول



وقال كين في تصريحات عبر شبكة "سكاي سبورتس": "سأكون قلقًا إذا كنت في مكان كلوب مع ما رأيته خلال أحداث اللقاء".

وتابع: "دفاعيًا كان ليفربول عشوائيًا بدرجة كبيرة، بالمقارنة بمباراة فولهام (في الجولة الأولى)، وفان دايك أمام كريستال بالاس كان بإمكانه تقديم مستوى أفضل".

واختتم: “أمام مانشستر يونايتد، وضح الأمر أثناء مجادلة فان دايك مع جيمس ميلنر، أعلم أن ذلك يمكن أن يحدث ولكن يبدو وأن هناك مشكلة أكبر مما تبدو عليه، أكثر من كونه خلافا طبيعيا مع زميل على أرض الملعب”.