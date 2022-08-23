23 أغسطس , 2022
الحرب الروسية الأوكرانية (أ ف ب).
قال سكان بالقرب من أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، الواقعة في جنوب أوكرانيا، يوم الإثنين، إنهم قلقون من العواقب الوخيمة المحتملة إذا ما أصابتها القذائف.
وتتبادل روسيا وأوكرانيا الاتهامات باستهداف منشأة زابوريجيا، التي تقع بالقرب من بلدة إنيرهودار التي تسيطر عليها القوات الموالية لموسكو حالياً.
وقال ألكسندر ليفيرينكو أحد سكان إنيرهودار «بالطبع نحن قلقون... الأمر أشبه بالجلوس على برميل بارود».
وذكر ألكسندر فولغا رئيس الإدارة المدنية والعسكرية بالمدينة أن بعض القذائف تسقط بالقرب من المفاعلات الستة بالمحطة.
وقال «في حالة إصابة مفاعل، فلن تكون كارثة محلية، بل كارثة عالمية».
كانت هذه تفاصيل خبر سكان قرب محطة زابوريجيا النووية: «الأمر أشبه بالجلوس على برميل بارود» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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