البنك المركزي يؤكد استمرار عمله وعدم وجود اي حالة غير طبيعية - عاجل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – بغداد

أكد محافظ البنك المركزي غالب مخيف، اليوم الثلاثاء، استمرار عمل البنك بشكل طبيعي وعدم وجود أي حالة غير طبيعية.



وقال مخيف، "نؤكد ان البنك المركزي يعمل بشكل طبيعي ولا يوجد اي حالة غير طبيعية وجميع ما تداوله بعض المواقع الالكترونية غير صحيح".

وفي وقت سابق، تداولت مواقع التواصل خبر مفاده انه تم اخلاء مبنى البنك المركزي بعد ورد وثيقة امنية سرية تحدثت عن نية اقتحام والقيام بالحواسم من قبل عصابات الجريمة المنظمة التي استغلت غياب القضاء والاوضاع العامة بالبلد.

