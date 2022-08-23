محاولات الكیان الصهيوني للنجاة عبثية .. إيران تهدد بحرث إسرائيل

الشارقة - اميمة ياسر - أكدت إيران، اليوم الثلاثاء، أنها قادرة على "حرث إسرائيل"، رغم أنها لا تمتلك سلاحا نوويا.

ووفقا لوسائل إعلام إيرانية، قائد قوة الجو فضاء في الحرس الثوري الإيراني، العميد حاجي زادة: "لا نملك سلاحا نوويا، لكن صواريخنا ورؤوسها الحربية تكفي لحرث إسرائيل".

وتابع زادة أن: "كل توقعات قائد الثورة قد تحققت، شهدنا ما حصل في أفغانستان وخروج الأمريكان منها".

وأضاف: "لذلك، إسرائيل أيضا سوف تتدمر وفق توقعاته، ومحاولات الكیان الصهيوني للنجاة عبثية".

تهديد تل أبيب

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني جانتس، قد حذر، أمس الإثنين، من شن هجوم على إيران إذا اقتضت الضرورة.

وقال جانتس للهيئة العامة للبث الإسرائيلي، إن تل أبيب لا تستبعد شن هجوم ضد إيران، مشيرا إلى أن الاتفاق النووي مع طهران يشوبه الكثير من الثغرات.

وتابع: "نحن ضدها، إنها اتفاقية سيئة في عدة مجالات تتعلق بقدرة التخصيب، وتطوير القدرات النووية وأنظمة الأسلحة".

وأضاف: "أنا شخصياً ناقشت هذا الموضوع مع (الرئيس الأمريكي جو) بايدن خلال زيارته الأخيرة وكان مهتماً للغاية، وبالطبع لم يقل شيئاً إلا أنه كرر التزامه بمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية، ولست متأكداً من أن الاتفاق بصيغته الحالية يخدم ما قاله".

تسليح الضفة الغربية

من جانبه، أعلن قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، "الإثنين"، عن تسليح الضفة الغربية حاليا ضد الإسرائيليين.

وجاءت تصريحات سلامي، خلال مقابلة مع موقع مكتب المرشد الإيراني، علي خامنئي، أكد فيها أن غزة "ليست وحيدة في ساحة المقاومة والنضال، بل انتقل هذا النضال أيضا إلى الضفة الغربية"

وأضاف سلامي أنه "لا يوجد مكان آمن في أي نقطة لإسرائيل وسكانها، ونظرا إلى قوة "حزب الله" إلى جانب الصواريخ والقوة النارية للقوات الفلسطينية، فإن جميع أجزاء إسرائيل الأخرى قد تكون في مرمى "محور المقاومة".