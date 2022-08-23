شكرا لقرائتكم خبر عن قيادات "العدل والمصري الديمقراطى" يلتقيان حول الحوار الوطنى والعمل المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد قيادات حزبي العدل، برئاسة النائب عبد المنعم إمام، والمصري الديمقراطي الاجتماعي برئاسة فريد زهران، لقاءا تشاوريا، تناول عدد من القضايا السياسية والموضوعات الآنية والمستقبلية، ورؤى الحزبين في عدد من الملفات المهمة، وخاصة ملفات الحوار الوطني.

وأكد معتز الشناوي، المتحدث الرسمي باسم حزب العدل، أنه تم طرح فكرة التنسيق بين الحزبين، على مستوى الأمانات النوعية والجغرافية، بما يحقق الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، بالإضافة لعقد ورش عمل حول عدد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية للخروج برؤى جماعية تشمل توجهات الحزبين وتعبر عن توجهاتهما الأساسية.

وتابع "الشناوي"، أن الحديث دار حول الحوار الوطني وما يستهدفه الحزبين وفقا للملفات المختلفة، وخاصة الإفراج عن السجناء المحبوسين قيد قضايا ذات خلفية متعلقة بالرأى والتعبير ولم تتلطخ أيديهم بالدماء، وتأهيل كوادر الحزبين للاستحقاقات الانتخابية المختلفة.

وقد شارك في الحضور عن حزب العدل، النائب عبد المنعم إمام، رئيس الحزب وأمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والنائب أحمد قناوى، نائب رئيس الحزب ورئيس المكتب السياسي وعضو مجلس الشيوخ، وعبد العزيز الشناوى، أمين عام حزب العدل، وحسام حسن، أمين العمل الجماهيري، وعبد الغني الحايس، مساعد رئيس الحزب، وإسراء عبد الحافظ، أمينة منظمة المرأة، وحسين هريدي، مساعد رئيس الحزب لشئون الشباب، بالإضافة لمعتز الشناوي، المتحدث الرسمي باسم حزب العدل.

وحضر اللقاء من جانب حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فريد زهران رئيس الحزب، وباسم كامل الأمين العام، وكريم الكناني الأمين المساعد، وعمانويل عاطف، أمين العمل الجماهيري، والنائب ايهاب منصور، ومحمد خليل - أمين التنظيم، وأسماء نور - الأمين المساعد، وأميرة هريدي امين الخبراء، وذلك بالمقر الرئيسي لحزب المصري الديمقراطى الاجتماعى، كما اتفق الطرفان على عقد لقاءات مماثلة بصورة دورية، سعيا للعمل المشترك، بما يحقق مستهدفات الحزبين.