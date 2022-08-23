شكرا لقرائتكم خبر عن النائب تيسير مطر مشيدا بالقمة الخماسية بمدينة العلمين: تخدم العمل العربى المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، استضافة الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، القمة الخماسية التي عقدت بمدينة العلمين الجديدة والتى تؤكد على عمق العلاقات الفريدة بين مصر والدول العربية عموما وخاصة الإمارات وتشعبها طوال السنوات الماضية سياسيا واقتصاديا وعلى مستوى الحكومتين والشعبين الشقيقين.

وقال "مطر" إن "اللقاء الأخوي الخاص الذى استضافته مدينة العلمين الجديدة يجسد نقلة فى التنسيق العربى بين مصر والإمارات والبحرين والأردن والعراق، ويكتسب أهمية فائقة بالنظر إلى توقيتها والقضايا والملفات التي تطرقت إليها في ظل الظروف والمتغيرات الإقليمية والدولية، وأهمية التنسيق وتوحيد المواقف العربية بما يخدم العمل العربى المشترك ويدفع العلاقات العربية إلى مستوى متقدم لمواجهة التحديات الراهنة.

وأشار إلى أن المشاورات واللقاءات العربية التي جرت في العلمين تعبّر عن إرادة سياسية واضحة لتعزيز التعاون بين الدول الخمس، والارتقاء بالعلاقة فيما بينها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، خصوصاً على الصعيدين، السياسي والاقتصادي والتنموي، من جهة أخرى.