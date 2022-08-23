5 جنيهات ارتفاعًا بسعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر مع منتصف التعاملات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر مع منتصف التعاملات، وزاد الجرام 5 جنيهات مقارنة ببداية التعاملات، على الرغم من ارتفاع المعدن عالميا، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب التجارية السابق بغرفة القاهرة التجارية.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 717 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 921 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 1075 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 1229 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

زاد سعر الجنيه الذهب إلى 8600 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميا

صعد سعر الذهب عالميا في الساعات الأولى من بداية جلسة اليوم الثلاثاء، بنحو 1736 دولارا للأوقية، بنسبة ارتفاع 0.01%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من الخليج 365: أسعار الذهب