ميد بنك يطلق حساب "الكل" للأفراد والشركات مجانا وبدون حد أدنى للرصيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت منال المصري:

أعلن ميد بنك إطلاق حساب لكافة المواطنين تحت اسم "الكل" والذي سيستفيد منه شريحة أكبر من المجتمع من الأفراد وأصحاب النشاط الاقتصادي ومتاح مجانا دون احتساب رسوم وكذلك الإعفاء من الحد الأدنى لفتح الحساب بحسب بيان له اليوم.

وقال ميد بنك أنه يتيح فتح حسابات بنكية لدمج الفئات التي لا تتعامل داخل القطاع المصرفي عن طريق تسهيل إجراءات فتح حساب "الكل" الذي يتناسب مع جميع فئات المجتمع بما يدعم خطة الدولة للشمول المالي.

يأتي إطلاق حساب "الكل" تماشياً مع خطة البنك المركزي المصري لدعم استراتيجية الشمول المالي والتحول الرقمي ودمج أكبر عدد ممكن من الأفراد وأصحاب النشاط الاقتصادي من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي.

وتشمل الحلول المصرفية الجديدة من ميد بنك الحسابات الخاصة بالأفراد، وحساب خاص بأصحاب النشاط الاقتصادي بأقل وأبسط الإجراءات.

كما يتيح ميدبنك فتح الحساب مجاناً، وبدون حد أدنى لرصيد الحساب، بالإضافة إلى إصدار بطاقة خصم مباشر "ميزة" مجاناً ابتداء من سن السادسة عشر.

وقال أحمد فرغلي، مدير الشمول المالي بميدبنك، إن إطلاق هذا الحساب الجديد يعكس الحرص على دعم جهود البنك المركزي لتحقيق الشمول المالي، وسعي البنك إلى جذب شرائح المجتمع غير المشمولة مصرفياً.

وأضاف فرغلي أن "حساب الكل" يساهم في استقطاب عدد أكبر من العملاء الجدد الذين لا يتعاملون مع البنوك حيث يستطيع العملاء فتح الحساب بإجراءات مبسطة وسهلة ابتداء من سن السادسة عشر.