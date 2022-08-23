صور.. تطوير الأسواق العامة بواحة الخارجة في الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، أعمال تطوير كل من سوق الشعلة والبساتين بالخارجة، يرافقه المهندس مجدي الطماوي سكرتير عام المحافظة المساعد ياسر عبد التواب نائب رئيس المركز.

وشدد الزملوط، خلال تفقده لسوق الشعلة والبساتين بمدينة الخارجة، على متابعة التزام الباعة بالأماكن المخصص لعرض السلع والحفاظ على فتح الطريق داخل السوق ورفع أي إشغالات تعوق الحركة، حرصًا على سلامة رواد السوق وتأمين إجراءات التعامل في حالات الطوارئ، والتأكد من إجراءات الأمن والسلامة والإنارة العامة.

ووجه المحافظ بفتح منفذ بيع لمنتجات القرى بالمحلات المقامة بمدخل سوق الشعلة لتوفير المنتجات بأسعار مخفضة للمواطنين.

من ناحية أخرى، اطمأن الزملوط على الخدمات الصحية المقدمة بمستشفى الخارجة التخصصي، متفقدًا العيادات الخارجية ومنظومة العلاج على نفقة الدولة والتأمين واستمع إلى آراء عدد من المواطنين المتواجدين حول المنظومة الصحية بالمستشفى.