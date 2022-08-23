صور.. محافظ أسوان يتابع مشروع تطوير "الطابية التاريخية"

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، خلال جولة ميدانية اليوم الثلاثاء، محيط منطقة الطابية التاريخية، رافقه خلالها مسئولو الجهات المختصة.

واستمع المحافظ لمخطط مشروع التطوير والتجميل المقترح للمنطقة من مسئولي إدارة المشروعات، والذي سيجري تنفيذه على مرحلتين تتضمن المرحلة الأولى توسعة شارع شرق البندر ليضم أكثر من حارة مرورية من ناحية السور الغربى بعمق 11 متر، بجانب توسعة شارع الشواربي الجديد من ناحية السور القبلى بعمق 11 متر، بالإضافة إلى تنفيذ نفس المخطط بالشوارع الخلفية مع فتح محور مرورى جديد، وخلق ساحات إنتظار مخططة للقضاء على الاختناق المرورى بشوارع الشنقراب والحدادين وبشير بيك، يلحق بها دورات مياه عمومية حضارية.

وأضاف محافظ أسوان أن المرحلة الثانية ستجري من خلال التعاون مع إحدى مؤسسات المجتمع المدنى، لتطوير وتجميل وتشجير اللاند سكيب لربوة الطابية وتحويلها إلى مقصد سياحي ومتنفس جمالي و ترفيهي للسائحين والزوار والمواطنين على الطراز الإسلامي، تشمل مسطحات خضراء وأشجار ظل ونوافير مضاءه وبرجولات ومشايات ودار مناسبات.

وأعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته لدراسة تنفيذ مشروع إحلال وتجديد السوق التجارى القديم إلى مول تجارى وسكنى وترفيهى تتوافر فيه جميع الخدمات مع تأمينه ضد الحرائق للقضاء على العشوائية ، مع توسعة شارع الحدادين كمحرر مرورى حيوى لوسط المدينة.

موضحا بأن ذلك سيساهم فى تحويل منطقة وسط المدينة إلى بانوراما جمالية ، وخاصة مع تنفيذ أعمال الدهانات للمباني المحيطة بالطابية، وتلافي أي مخالفات للتراخيص وذلك ضمن أعمال التطوير التى تتم مرحلياً بداية من طريق كورنيش النيل القديم والجديد مع شارع كسر الحجر وحتى طريقى كيما والسماد