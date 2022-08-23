صور.. نائب محافظ المنيا يتفقد مستشفيات سمالوط ومطاي

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - جمال محمد:

كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبوزيد، بالمرور الميداني والمتابعة المستمرة لمنظومة العمل بالقطاع الصحي داخل المستشفيات، للاطمئنان على الوضع الصحي وتوافر الأطقم الطبية والتمريض، والتأكد من توافر كافة المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية، لضمان استمرار تقديم الخدمة بشكل منتظم بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية بنطاق المحافظة.

وأجرى نائب المحافظ جولة تفقدية مسائية مفاجأة على عدد من المستشفيات بمركزي سمالوط ومطاي، شملت الجولة المرور على مستشفى جراحات اليوم الواحد بسمالوط، ومستشفى مطاي العام ومستشفى الصحة الإنجابية بمطاي، وأعمال إنشاء وتطوير مستشفى مطاي المركزي، بحضور الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، أحمد راشد رئيس مركز سمالوط، سعيد محمد رئيس مركز مطاي.

وتفقد نائب المحافظ أقسام (الاستقبال والأشعة والعظام والجراحة والأطفال والحضانات والصيدلية)، واستمع إلى شرح عن طبيعة الحالات الموجودة داخل الأقسام المختلفة وطريقة العمل مع المرضى والنظام المتبع لقياس جودة الخدمة المقدمة للمرضى داخل المستشفيات، كما حرص على متابعة دفاتر الحضور والانصراف الخاصة داخل المستشفيات لقياس مدى التزام الأطقم الطبية بالمواعيد المقررة واستمرار العمل.

ووجه نائب المحافظ، بتلافي عدد من الملاحظات داخل المستشفيات وحرص على فتح نقاش مع الأطقم الطبية داخل المستشفيات، وأعرب عن شكره وتقديره للأطقم الطبية والتمريض، لجهودهم الواضحة في دعم المنظومة الصحية بالمحافظة، كما التقى بعدد من المرضى واستمع لجميع شكواهم موجها بالعمل على حلها وتلافيها، ومعربًا عن خالص أمنياته لهم بالشفاء العاجل، كما تابع نائب المحافظ جودة الوجبات المقدمة للمرضى داخل المستشفيات.