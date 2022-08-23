صور.. وزير التعليم العالي يتفقد مقر الجامعة التكنولوجية في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

زار الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يرافقه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مقر الجامعة التكنولوجية بالحي الأول بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد شكر ندا رئيس الجامعة التكنولوجية، والدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، وأعضاء مجلسي النواب، والشيوخ، ورؤساء الجامعات، وعدد من رجال الصناعة والتعليم العالي.

تفقد الوزير مقر الجامعة، واستمع لعرض موجز عن طبيعة المنظومة التعليمية، التي يدرس بها أكثر من 144 طالباً، برنامجين دراسيين هما: برنامج ميكاترونكس ذو الطابع التطبيقي والتكنولوجي، والذي يهدف إلى إكساب الطلاب الخلفية المعرفية في مجالات الميكانيكا والكهرباء والمعلوماتية، وتنمية مهارات الطلاب لحل مشكلات التشغيل التقنية في الميكاترونك باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية، ما يسمح للخريج باستكمال الدراسات العليا في مجال التخصص، بالإضافة إلى برنامج تكنولوجيا المعلومات، والذي يعتبر أحد متطلبات السوق المحلي لتغطية احتياجات الصناعة الحديثة القائمة على استخدام الحاسب الآلي والتقنيات الرقمية، ويهدف البرنامج إلى إعداد، وحفظ، واسترجاع النسخ الإلكترونية من الوثائق والمراجع، وتشخيص أعطال الحاسب الآلي، وإدارة نظم وموارد تشغيل شبكات الحاسب.

وتجول الوزير داخل أقسام الجامعة، والتي شملت قاعات المحاضرات، والمعامل المُجهزة، ومكتبة الوسائط الرقمية، و سير العملية التعليمية بالجامعة، وكيف تدار المنظومة والآليات المتبعة حسب أعلى المعايير التعليمية والجودة المطلوبة.

وأكد الوزير أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيراً بالتعليم التكنولوجي، والذي يسهم بشكل كبير في تفعيل ربط الجانب التطبيقي الأكاديمي مع الصناعة، لسد احتياجات السوق في مجالات الصناعة المختلفة، ورفع قدرات الخريجين، بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية، واستحداث برامج وتخصصات جديدة عن طريق تقديم تعليم تكنولوجى متميز من خلال برامج علمية وعملية ذات جودة عالية في التعليم الجامعي، فضلاً عن تأهيل خريجين بمستوى متميز من المعرفة والإبداع التكنولوجى، قادرين على المنافسة والعمل الجماعي والابتكار.