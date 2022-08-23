اتحاد السباحة يتلقى بلاغات حول إنتهاكات جنسية

اسماعيل عبد الحي - 21 اوت 2022 23:01

بعد الاتهامات التي وجهها الألماني يان همبل، لاعب الغطس العالمي السابق، إلى مدربه السابق بالاعتداء الجنسي عليه، أعلن الاتحاد الألماني للسباحة تلقيه بلاغات عن حالات أخرى من هذا النوع. خلال بطولة أوروبا في إيطاليا، قال كريستيان هانزمان مدير الرياضة الاحترافية في الاتحاد الألماني اليوم الأحد 21 اوت 2022: "لا تزال هناك حالات ترد إلينا يوميا، ولا أستطيع أن أقول كم عددها، وقد تقدم العديد من المتضررين والضحايا ببلاغات إلى مفوض الوقاية لدينا، وهذا يعني أن كل هذا سيتم تجميعه وتوثيقه حتى يتضح كيف سنتعامل مع هذا الأمر داخليا". وأكد هانزمان أنه سيتم تتبع كل الحالات. يذكر أنه في فيلم وثائقي للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني "ARD" بعنوان "انتهاك- العنف الجنسي في رياضة السباحة الألمانية"، أدلى همبل الحائز على الميدالية الفضية في دورة الألعاب الأولمبية في اتلانتا عام 1996، بتصريحات اتهم فيها مدربه السابق المتوفى حاليا فيرنر لانغر بالاعتداء الجنسي عليه، مشيرا إلى أنه تعرض للانتهاك الجنسي من جانب لانغر بشكل متكرر خلال الفترة بين 1982 و.1996 وأوضح همبل أنه قام في عام 1997 بإبلاغ مدربة المنتخب الوطني للسباحة آنذاك بهذه الاحداث، واتهم الاتحاد الألماني للسباحة بالتعامل بشكل خاطئ مع الموقف. وعلق هانزمان على ذلك قائلا: "الاتهامات خطيرة بالطبع، ونحن نقوم بالتحقق منها داخليا وكذلك عن طريق الاستعانة بمشورة من مصدر خارجي"، وقال إن الاتحاد قدم عروضا عديدة للضحايا. وقال همبل (50 عاما)، الذي أشار إلى أن مدربهكان يعتدي عليه طيلة سنوات: "لقد تعرضت لإعتداءات جنسية من مدربي. لم يفوت أي لحظة لإشباع رغباته واحتياجاته". وأوضح همبل إنه دافع عن نفسه أمام لانغر للمرة الأولى قبل أولمبياد 1996، وأبلغ المدرب الذي خلفه، بكواليس ما حدث معه.

21 اوت 2022 23:01 Tweet