شكرا لقرائتكم خبر عن نجم مانشستر يونايتد السابق يقترب من الدوري الأسباني عبر بوابة فالنسيا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن المهاجم الأورجواني أدينسون كافاني أقترب بشدة من الإنتقال لصفوف فالنسيا الأسباني، يأتي ذلك فى إطار تعزيز الخط الهجومي للفريق الأسباني قبل غلق باب الإنتقالات الصيفي الحالي، والذي أوشك على الإنتهاء.

وأوضحت التقارير أن المفاوضات جارية بالفعل بين الطرفين، بعدما رفض اللاعب التواجد فى الدوري السعودي خلال الفترة الحالية، لا سيما أن نادي النصر والشباب كانا يرغبان فى الحصول على خدمات المهاجم المخضرم، وإحداث مفاجأة جديدة فى سوق الإنتقالات.



أسباب تدفع النادي الأسباني لضم اللاعب فى الصيف

وأشارت بعض التقارير الصحفية أن السبب الرئيسي وراء رغبة مسئولي الخفافيش فى ضم اللاعب، بسبب أن الصفقة ستكون إنتقال حر، حيث أن اللاعب انتهي تعاقده مع اليونايتد بنهاية الموسم المنقضي ورحل عن الفريق بشكل نهائي.

وفى سياق متصل يري مسئولي الفريق الأسباني أن اللاعب يمتلك الخبرة الكبيرة التي يفتقدها الفريق فى الخط الهجومي، كما أن اللاعب يمتلك غريزة تهديفية عالية داخل منطقة الجزاء، إضافة إلى إمتلاكه القوة البدنية، مما يعني أن عامل السن لن يكون عائقًا أمام تألق اللاعب.



اللاعب يوضح موقفه من التواجد فى الليجا الإسبانية

ومن جانبه أظهر اللاعب مرونة كبيرة فى مفاوضاته مع مسئولي فالنسيا خلال الساعات الأخيرة، مما قد يجعل الصفقة تحسم بعد ساعات كبيرة، حيث أن اللاعب قام بتخفيض متطلباته المالية، من أجل الإنضمام لإحدي الدوريات الخمسة الكبري قبل غلق المريكاتو الصيفي.