انهيار الجزء الشمالي من صوامع الحبوب بمرفأ بيروت (أ ف ب).

انهارالجزء الشمالي من صوامع الحبوب، التي ألحق بها انفجار مرفأ بيروت قبل عامين أضراراً، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء بعد تحذيرات من أن الصوامع مائلة بشدة وآيلة للسقوط.

وأوردت «رويترز» نقلاً عن وسائل الإعلام أن الانهيار أدى إلى تصاعد سحابة من الغبار البني والرمادي فوق المياه المطل عليها. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وأسفر الانفجار الضخم في الرابع من أغسطس/آب 2020 عن مقتل 220 شخصاً وألحق دماراً بالجزء الشمالي من صوامع الحبوب أدى لسقوط القمح والذرة تحت أشعة الشمس.

وفي الآونة الأخيرة اشتعلت النيران في الصوامع لأسابيع. وقال مسؤولون إنها نشبت بسبب حرارة الصيف في الحبوب المخمرة المتعفنة.