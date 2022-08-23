فوضى في تسعير الأدوية… والتهريب هو أحد الأسباب

مواطنون يشكون من ارتفاع اسعار الادوية ومختصون يؤكدون: التهريب هو احد الاسباب

ارتفاع بات يصل الى الاضعاف، اسعار الادوية في العراق صارت عبئا على كاهل المرضى، فبدل أن تكون حلا ينقذهم مما يعانون منه، باتت حملا ثقيلا بسبب جشع العديد من الصيدليات ومذاخر الادوية



ضعف الرقابة على الحدود سهل تهريب العديد من مناشئ الادوية التي باتت تدخل دون حسيب او رقيب، امر رأى مختصون بانه يعد ابرز الاسباب التي انتجت فوضى بالسوق الدوائية من حيث الارتفاع والعشوائية بالتسعيرة

ويمتنع عدد من المرضى عن مراجعة الأطباء أو اقتناء الدواء بسبب ارتفاع سعره، ما يؤدي لسوء حالتهم الصحية التي قد تصل احيانا الى الموت