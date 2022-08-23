شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس البولندي يصل إلى العاصمة كييف (الأسباب) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وصل الرئيس البولندي، أندريه دودا، اليوم الثلاثاء إلى العاصمة الأوكرانية كييف لإجراءات محادثات مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

الرئيس البولندي يصل إلى العاصمة كييف (الأسباب)

وقال رئيس مكتب الرئيس البولندي، بافيل شروت، في تصريح صحفي: "وصل الرئيس أندريه دودا إلى كييف. وذهب إلى هناك بدعوة من الرئيس فولوديمير زيلينسكي".



وأضاف أنه من المقرر أن يلتقي دودا مع زيلينسكي، لإجراء محادثات حول مسألة دعم أوكرانيا عسكريا، من خلال توفير المعدات اللازمة، وكذلك في المجالات الاقتصادية والإنسانية.

عبر سكان قرب زابوريجيا أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، الإثنين، عن قلقهم من العواقب الوخيمة المحتملة إذا ما أصابتها القذائف.

وتتبادل روسيا وأوكرانيا الاتهامات باستهداف منشأة زابوريجيا، التي تقع بالقرب من بلدة إنيرهودار التي تسيطر عليها القوات الموالية لموسكو حاليا.



وقال ألكسندر ليفيرينكو أحد سكان إنيرهودار "بالطبع نحن قلقون.. الأمر أشبه بالجلوس على برميل بارود".

وذكر ألكسندر فولجا رئيس الإدارة المدنية والعسكرية بالمدينة أن بعض القذائف تسقط بالقرب من المفاعلات الستة بالمحطة.



وفي سياق آخر، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الإثنين، إن أوكرانيا استأنفت تشغيل خط للسكة الحديد إلى جارتها مولدوفا بعد توقف استمر 23 عاما وإنه سينقل عشرة ملايين طن من البضائع سنويا.

ورغم أن زيلينسكي لم يحدد أنواع البضائع، فإن أوكرانيا حريصة على إيجاد طرق جديدة لتصدير ملايين الأطنان من الحبوب العالقة بسبب الغزو الروسي. ولمولدوفا حدود مع رومانيا العضو بالاتحاد الأوروبي.

ويسير خط السكة الحديد البالغ طوله 22 كيلومترا من بيريزين في غرب أوكرانيا إلى باسارابيسكا في مولدوفا.

ومن ناحية أخرىن، قال وزير البنية التحتية الأوكراني أوليكسندر كوبراكوف إن "خط السكة الحديد سيقدم طريقا بديلا من ميناء أوديسا على البحر الأسود".

وبموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا مع روسيا وأوكرانيا، بدأت سفن تحمل الحبوب مغادرة أوديسا وموانئ أوكرانية أخرى.



أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء الإثنين، أن بلاده ودولا أوروبية أنشأت كيانا أمنيا جديدا يسمى "مبادرة كييف".

وذكر زيلينسكي أسماء الدول المجاورة بولندا ورومانيا وسلوفاكيا والمجر وكذلك دول البلطيق إستونيا ولاتفيا وليتوانيا كمشاركين.



وقال الرئيس الأوكراني، إن "الباب مفتوح أمام دول أخرى للانضمام إلى الكيان"، لتعزيز التعاون الإقليمي.

ووصف زيلينسكي ذلك بأنه "خط واعد للغاية في عملنا ضمن النسق الأوروبي الأطلسي"، لكنه لم يكشف سوى القليل من التفاصيل، مكتفيا بالقول إن "القضايا الأمنية ستكون محور التعاون".

وفي خطابه عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، تطرق الرئيس أيضا إلى "منصة القرم السنوية الثانية"، وهي قمة ستعقد عبر الإنترنت، الثلاثاء، وتتضمن خطابات لقادة ألمانيا واليابان وكندا وحلف شمال الأطلسي "الناتو".

وفي المجمل، تم الإعلان عن أكثر من 50 مشاركا من أوروبا وآسيا والأمريكتين وإفريقيا.

وتستخدم كييف منصة القرم، التي أطلقتها العام الماضي، لحشد الدعم لعودة شبه جزيرة القرم إلى أحضان أوكرانيا.

وضمت روسيا المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية على البحر الأسود في عام 2014 لكنها لا تزال جزءا من أوكرانيا بموجب القانون الدولي.

يهدد الجفاف ما يقرب من نصف أوروبا، وفقا لتقرير صادر عن خدمة العلوم والمعرفة التابعة للمفوضية الأوروبية، نشر أمس الإثنين.

وقال التقرير إنه اعتبارا من 10 أغسطس/آب الجاري، وصل 47% من أراضي أوروبا إلى مستوى تحذير من الجفاف، بينما تتخذ 17% من المناطق التي شملها مسح حالة تأهب قصوى.

وقال الباحثون إن الظروف الجافة مرتبطة بالأمطار الشحيحة وعدد من موجات الحر من مايو/أيار فصاعدا والتي أثرت على تصريف الأنهار على نطاق واسع في جميع أنحاء أوروبا. كما أثر انخفاض حجم المياه سلبا على قطاع الطاقة لكل من أنظمة توليد الطاقة الكهرومائية والتبريد في محطات الطاقة الأخرى.



وقال الباحثون إن الجفاف قلل بشكل كبير من حصاد المحاصيل الصيفية، مع تأثر الذرة وفول الصويا ودوار الشمس.

وأدرج التقرير أكثر من عشر دول يتزايد فيها خطر الجفاف، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا وبريطانيا.