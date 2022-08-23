انت الان تتابع خبر الكاظمي يقطع زيارته لمصر ويعود إلى العراق بعد الاحداث الأخيرة – عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - قطع رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، صباح الثلاثاء، زيارته إلى جمهورية مصر العربية، وعاد إلى بغداد؛ إثر تطورات الأحداث الجارية في البلد، ولأجل المتابعة المباشرة لأداء واجبات القوات الأمنية في حماية مؤسسات القضاء والدولة.وحذر سيادته من أن تعطيل عمل المؤسسة القضائية يعرض البلد إلى مخاطر حقيقية، مؤكداً أن حق التظاهر مكفول وفق الدستور، مع ضرورة احترام مؤسسات الدولة للاستمرار بأعمالها في خدمة الشعب.

وطالب السيد رئيس مجلس الوزراء جميع القوى السياسية بالتهدئة، واستثمار فرصة الحوار الوطني؛ للخروج بالبلد من أزمته الحالية.

ودعا سيادته إلى اجتماع فوري لقيادات القوى السياسية؛ من أجل تفعيل إجراءات الحوار الوطني، ونزع فتيل الأزمة.



المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء23- آب- 2022