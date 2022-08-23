نائب يحمل الكاظمي مسؤولية تعليق عمل المحاكم: تهديد القضاء تهديد لكل الشعب

وقال الجبوري في تغريدة تابعتها الخليج 365، إن "تهديد القضاء هو تهديد لكل الشعب العراقي، والكاظمي يتحمل تعليق عمل المحاكم ومجلس القضاء".

وأضاف أن الكاظمي "يتأمل ان يطول بقاءه في المنصب حتى لو تحولت الأمور في العراق لشريعة الغاب".



ودعا الجبوري، الاجهزة الأمنية حماية السلطة القضائية والقضاة من أي اعتداء او تهديد".

وقرّر مجلس القضاء الأعلى، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، تعليق أعماله والمحاكم التابعة له والمحكمة الاتحادية احتجاجاً على التظاهرات.

وأعلن مجلس القضاء الأعلى، ايضا عن المباشرة بإجراءات جمع الأدلة عن تهديد المحكمة الاتحادية.

وقال المجلس في بيان إن "محكمة تحقيق الكرخ الأولى باشرت بإجراءات جمع الأدلة عن جريمة تهديد المحكمة الاتحادية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق الفاعلين".