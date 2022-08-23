نقابة المحامين تعلق اعمالها تضامنا مع مجلس القضاء ـ عاجل

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بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 ـ محليات

أعلنت نقابة المحاميين، اليوم الثلاثاء، تعليق اعمالها تضامنا مع مجلس القضاء الاعلى، مؤكدة ان الاطراف السياسية مطالبة بفهم خطورة عدم حماية استقلال القضاء وفقدان اهم ركائز بناء دولة دستورية.

