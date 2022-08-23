نقابة المحامين تعلق اعمالها تضامنا مع مجلس القضاء ـ عاجل

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بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 ـ محليات
أعلنت نقابة المحاميين، اليوم الثلاثاء، تعليق اعمالها تضامنا مع مجلس القضاء الاعلى، مؤكدة ان الاطراف السياسية مطالبة بفهم خطورة عدم حماية استقلال القضاء وفقدان اهم ركائز بناء دولة دستورية.
أعلنت نقابة المحاميين، اليوم الثلاثاء، تعليق اعمالها تضامنا مع مجلس القضاء الاعلى، مؤكدة ان الاطراف السياسية مطالبة بفهم خطورة عدم حماية استقلال القضاء وفقدان اهم ركائز بناء دولة دستورية.