الحلبوسي: ندعم التظاهرات لكن لا ينبغي ان تكون خصومتنا ضد القضاء

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – بغداد

أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، دعمه للتظاهرات وفق السياقات القانونية والدستورية.



وقال الحلبوسي في تغريدة تابعتها الخليج 365، "ندعم التظاهرات وفق السياقات القانونية والدستورية، وبما يحفظ الدولة ومؤسساتها ويحمي وجودها، ولكن لا ينبغي أن تكون خصومتنا مع القضاء الذي نحتكم إليه جميعاً إذا اختصمنا".

وصباح اليوم، تجمع عدد من أنصار التيار الصدري، أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى في المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد.

وقرّر مجلس القضاء الأعلى، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، تعليق أعماله والمحاكم التابعة له والمحكمة الاتحادية احتجاجاً على التظاهرات.

وأعلن مجلس القضاء الأعلى، ايضا عن المباشرة بإجراءات جمع الأدلة عن تهديد المحكمة الاتحادية.

وقال المجلس في بيان إن "محكمة تحقيق الكرخ الأولى باشرت بإجراءات جمع الأدلة عن جريمة تهديد المحكمة الاتحادية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق الفاعلين".