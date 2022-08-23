شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة الدفاع الروسية تكشف مشاركة منظومات "إس-300" في العملية الخاصة بأوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو لعمل منظومات الدفاع الجوي "إس-300" التابعة للمنطقة العسكرية الغربية أثناء تأدية مهام قتالية في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وزارة الدفاع الروسية تكشف مشاركة منظومات "إس-300" في العملية الخاصة بأوكرانيا

وتوفر منظومات "إس-300" الحماية لوحدات القوات المسلحة الروسية من أسلحة الهجوم الجوي، بما فيها صواريخ كروز والصواريخ الباليستية، وكذلك الطائرات التكتيكية والاستراتيجية والمروحيات القتالية.

وتراقب محطة رادار الدفاع الجوي التابعة لـ "إس-300" الوضع الجوي ضمن دائرة نصف قطرها عدة مئات من الكيلومترات.

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء الإثنين، أن بلاده ودولا أوروبية أنشأت كيانا أمنيا جديدا يسمى "مبادرة كييف".

وذكر زيلينسكي أسماء الدول المجاورة بولندا ورومانيا وسلوفاكيا والمجر وكذلك دول البلطيق إستونيا ولاتفيا وليتوانيا كمشاركين.



وقال الرئيس الأوكراني، إن "الباب مفتوح أمام دول أخرى للانضمام إلى الكيان"، لتعزيز التعاون الإقليمي.

ووصف زيلينسكي ذلك بأنه "خط واعد للغاية في عملنا ضمن النسق الأوروبي الأطلسي"، لكنه لم يكشف سوى القليل من التفاصيل، مكتفيا بالقول إن "القضايا الأمنية ستكون محور التعاون".



وفي خطابه عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، تطرق الرئيس أيضا إلى "منصة القرم السنوية الثانية"، وهي قمة ستعقد عبر الإنترنت، الثلاثاء، وتتضمن خطابات لقادة ألمانيا واليابان وكندا وحلف شمال الأطلسي "الناتو".

وفي المجمل، تم الإعلان عن أكثر من 50 مشاركا من أوروبا وآسيا والأمريكتين وإفريقيا.

وتستخدم كييف منصة القرم، التي أطلقتها العام الماضي، لحشد الدعم لعودة شبه جزيرة القرم إلى أحضان أوكرانيا.

وضمت روسيا المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية على البحر الأسود في عام 2014 لكنها لا تزال جزءا من أوكرانيا بموجب القانون الدولي.

أكد مسؤول أمريكي، الإثنين، أن الولايات المتحدة لديها معلومات استخبارية بأن روسيا تخطط لشن هجمات جديدة على البنية التحتية المدنية الأوكرانية والمنشآت الحكومية قريبا.

وقال المسؤول الأمريكي: "لدينا معلومات تفيد بأن روسيا تكثف جهودها لشن ضربات ضد البنية التحتية المدنية في أوكرانيا والمنشآت الحكومية في الأيام المقبلة".



وأضاف أنه "بالنظر إلى سجل روسيا في أوكرانيا، نشعر بالقلق إزاء التهديد المستمر الذي تشكله الضربات الروسية على المدنيين والبنية التحتية المدنية".

وأشار المسؤول إلى أن "المعلومات استندت إلى تقارير مخابراتية أمريكية".



وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حذر، الأحد، من أن روسيا قد تقدم على "خطوة استفزازية"، تزامان مع احتفال كييف بمرور 31 عاما على استقلالها، في 24 أغسطس/آب.

ويتزامن يوم الاستقلال الأوكراني مع مرور ستة أشهر على بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

يأتي هذا فيما يرى محللون أن "الولايات المتحدة خسرت الحرب في أوكرانيا"، وهناك العديد من الحقائق الاستراتيجية التي يتعين على واشنطن استيعابها خلال الفترة المقبلة.

وبحسب تقرير لمجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية، فإنه بغض النظر عمن سينتصر في الحرب، فإن الولايات المتحدة ستكون الخاسر الاستراتيجي الوحيد على المدى الطويل.

عبر سكان قرب زابوريجيا أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، الإثنين، عن قلقهم من العواقب الوخيمة المحتملة إذا ما أصابتها القذائف.

وتتبادل روسيا وأوكرانيا الاتهامات باستهداف منشأة زابوريجيا، التي تقع بالقرب من بلدة إنيرهودار التي تسيطر عليها القوات الموالية لموسكو حاليا.



وقال ألكسندر ليفيرينكو أحد سكان إنيرهودار "بالطبع نحن قلقون.. الأمر أشبه بالجلوس على برميل بارود".

وذكر ألكسندر فولجا رئيس الإدارة المدنية والعسكرية بالمدينة أن بعض القذائف تسقط بالقرب من المفاعلات الستة بالمحطة.



وقال "في حالة إصابة مفاعل، فلن تكون كارثة محلية، بل كارثة عالمية".

وفي سياق آخر، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الإثنين، إن أوكرانيا استأنفت تشغيل خط للسكة الحديد إلى جارتها مولدوفا بعد توقف استمر 23 عاما وإنه سينقل عشرة ملايين طن من البضائع سنويا.

ورغم أن زيلينسكي لم يحدد أنواع البضائع، فإن أوكرانيا حريصة على إيجاد طرق جديدة لتصدير ملايين الأطنان من الحبوب العالقة بسبب الغزو الروسي. ولمولدوفا حدود مع رومانيا العضو بالاتحاد الأوروبي.

ويسير خط السكة الحديد البالغ طوله 22 كيلومترا من بيريزين في غرب أوكرانيا إلى باسارابيسكا في مولدوفا.

ومن ناحية أخرىن، قال وزير البنية التحتية الأوكراني أوليكسندر كوبراكوف إن "خط السكة الحديد سيقدم طريقا بديلا من ميناء أوديسا على البحر الأسود".

وبموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا مع روسيا وأوكرانيا، بدأت سفن تحمل الحبوب مغادرة أوديسا وموانئ أوكرانية أخرى.