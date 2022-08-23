شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام" يطالب باحترام الوضع القانونى للأطفال كمجنى عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في مسودة كود ضوابط وأخلاقيات الإعلام الآمن للطفل، باحترام الوضع القانوني الخاص للأطفال كمتهمين أو شهود أو مجني عليهم.

وجاء في ضوابط احترام الوضع القانوني الخاص للأطفال كمتهمين أو شهود أو مجني عليهم وفقا لمسودة الكود الآتى:

- على وسائل الإعلام والصحف الالتزام بالأوضاع القانونية المقررة للتعامل مع الطفل سواء كان متهمًا في ارتكاب الجريمة أو من الشهود عليها أو كان من ضحاياها كمجني عليه.

- إخفاء شخصية الطفل وعدم ذكر أسمه أو ذويه أو إبراز معلومات تؤدي للكشف عنه.

- أن تكون التغطية الإخبارية والتقارير موضوعية، ولا تقدم المبررات للجريمة.

- وجود موافقة خطية أو مسجلة من ولي الأمر.

- ألا تشمل لغة التغطية الإخبارية والتقارير المتعلقة بالأطفال أوصافا بيانية مفصلة للجرائم الجنائية أو الجنسية التي تشمل القاصرين.