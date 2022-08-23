ارتفاع الطماطم والخيار.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في سوق العبور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار كيلو الطماطم، والخيار الصوب، والخيار البلدي، والفلفل الرومي البلدي بين 25 قرشا وجنيه خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس.

بينما تراجع سعر كيلو الكوسة 50 قرشا ليتراوح بين 3.5 و6.5 جنيه، اليوم، وفقا لبيانات سوق العبور.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة في سوق الجملة بالعبور اليوم.

ويقدم الخليج 365 أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو يوميًا، وفقا للموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 3 جنيهات و4.75 جنيه، بزيادة 25 قرشا.

البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

البصل بين 1.25 و2.25 جنيه.

الكوسة بين 3.5 و6.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الفاصوليا بين 15 و25 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و2.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 1.5 و3 جنيهات، بزيادة 25 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 1.5 و3 جنيهات.

الملوخية بين 2.5 و3.5 جنيه.

الخيار الصوب بين 4 و7 جنيهات، بزيادة جنيه.

الخيار البلدي بين 4 جنيهات و5.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

أسعار الفاكهة

الليمون البلدي بين 4 و7 جنيهات.

العنب البناتي الأصفر بين 5.5 و7.5 جنيه.

العنب البناتي الأحمر بين 5.5 و7.5 جنيه.

التفاح المصري بين 6 جنيهات و12 جنيها.

الكنتالوب بين 4 و7 جنيهات.

المانجو الزبدية بين 9 جنيهات و11 جنيها.